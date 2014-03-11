Новая погодная напасть ждет жителей Владивостока

Снег, начавшийся во Владивостоке во вторник, 20 ноября, после 14:00, закончится ориентировочно к 19 часам. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в столице Приморья выпадет около 2 мм осадков при месячной норме 30 мм. Ночью ожидаются минусовые температуры, около от -3 до -5 градусов. В связи с этим утром на дорогах возможен гололед.

«Сейчас происходит стандартное для двадцатых чисел ноября понижение температуры, – уточняют в пресс-службе Примгидромета. – Сегодня и в ближайшие время чаще будет минус, днем от -3 до -6. К пятнице ожидается самое значительное понижение, ночью до -10 градусов. Сегодня днем во Владивостоке было +1, сейчас вечером – примерно -1, но снег на дорогах пока что еще не остается, тает на пока еще относительно теплом асфальте, плюс что-то разносят машины. Однако ночью вся эта влага при -3 замерзнет и к утру образуется гололед», - сообщили в Примгидромете.

В Примгидромете призывают водителей быть по возможности аккуратными на дороге, особенно завтра утром. Повышенное внимание следует уделить дорогам во дворах и межквартальным проездам, которые не обрабатываются реагентами. Все начнется в утренний час-пик в среду, 21 ноября.

Отметим, уже сейчас в разных частях города произошло несколько аварий, которые усугубляют пробки, образовавшиеся с началом снегопада.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]