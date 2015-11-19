Дороги Владивостока перед снегопадом начали обрабатывать жидким противогололедным реагентом
Дороги Владивостока перед снегопадом начали обрабатывать жидким противогололедным реагентом. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, с началом выпадения снега дороги также посыпают пескосолевой смесью. В первую очередь реагенты наносят на крутые спуски и подъемы, где высока вероятность автомобильных заторов и ДТП. В числе первых дорожные службы обработали трассу Седанка - Патрокл, улицу Маковского в районе Седанки и другие.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства, реагент будет препятствовать налипанию снега на проезжую часть, и, как следствие, - образованию снежного наката и гололеда. Его наносят с помощью спецтехники – это делают комбинированные машины для распределения жидких и твердых реагентов.
В связи со снегопадом во Владивостоке автомобилистам настоятельно не рекомендуется выезжать на дороги на летней резине. Всем автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Напомним, зимой дорожным службам предстоит убирать от снега и наледи более 730 километров дорог – это около тысячи улиц. В уборке города от снега планируется задействовать более 130 единиц техники. Для обработки дорог заготовлено необходимое количество пескосолевой смеси и жидких реагентов.
Также на днях завершился муниципальный аукцион по закупке спецтехники в лизинг. Автопарк МБУ «Содержание городских территорий» в ближайшее время пополнится 35 спецмашинами и 24 единицами навесного и рабочего оборудования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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