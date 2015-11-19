Дороги Владивостока перед снегопадом начали обрабатывать жидким противогололедным реагентом. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, с началом выпадения снега дороги также посыпают пескосолевой смесью. В первую очередь реагенты наносят на крутые спуски и подъемы, где высока вероятность автомобильных заторов и ДТП. В числе первых дорожные службы обработали трассу Седанка - Патрокл, улицу Маковского в районе Седанки и другие.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства, реагент будет препятствовать налипанию снега на проезжую часть, и, как следствие, - образованию снежного наката и гололеда. Его наносят с помощью спецтехники – это делают комбинированные машины для распределения жидких и твердых реагентов.

В связи со снегопадом во Владивостоке автомобилистам настоятельно не рекомендуется выезжать на дороги на летней резине. Всем автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, зимой дорожным службам предстоит убирать от снега и наледи более 730 километров дорог – это около тысячи улиц. В уборке города от снега планируется задействовать более 130 единиц техники. Для обработки дорог заготовлено необходимое количество пескосолевой смеси и жидких реагентов.

Также на днях завершился муниципальный аукцион по закупке спецтехники в лизинг. Автопарк МБУ «Содержание городских территорий» в ближайшее время пополнится 35 спецмашинами и 24 единицами навесного и рабочего оборудования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]