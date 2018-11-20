Гололед вызвал транспортный коллапс на подступах к Находке (видео)

На подъезде к городу Находка вечером 20 ноября дорожная обстановка была сложной.

Из-за мокрого снега так называемый Американский перевал «встал» в пробках, движение здесь было ограничено. Кроме того, не все водители справились с управлением, к кювет съехали как минимум два грузовых автомобиля и автобус, передает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus. На кадрах видно, что по обочинам трассы стоят десятки автомобилей с включенными аварийными огнями.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]