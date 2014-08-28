Филиал Примавтодора создадут в Тернейском районе Приморья
Необходимость создания филиала краевого автодорожного предприятия озвучил на встрече с населением Тернейского района врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко во вторник, 20 ноября.
Отвечая на вопросы местных жителей о состоянии дорог, врио Губернатора заявил о возрождении сети филиалов Примавтодора по краю. Один из них заработает и в Тернейском районе.
«Дошло до того, что с Тернея нужно звонить в Кавалерово и оттуда технику вызывать, потому что здесь ее просто нет. О каком качестве и оперативности можно говорить? Поэтому принимаем решение о создании филиала предприятия в районе», – заявил он.
Также Олег Кожемяко сообщил, что в 2019 году дорожники капитально отремонтируют дорогу Терней–Рудная Пристань на участке с 10 по 13 километры. На эти цели из краевого бюджета направлено 45 миллионов рублей.
«Конкурсные процедуры начнем уже в декабре, чтобы максимально быстро приступить к работам», – добавил Олег Кожемяко.
Причем, по словам врио Губернатора, деньги район получит не только на ремонт, но и на текущее обслуживание дорог – 63 миллиона рублей. Помимо этого, дорожники получат и дополнительную технику, в том числе снегоуборочную.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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