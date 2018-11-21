Клоунское трио "Без носков" представляет во Владивостоке номер, который стал хитом международного фестиваля во Франции. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Шоу воды, огня и света на манеже владивостокского цирка! На гастроли из Москвы приехали самые титулованные цирковые артисты. Акробаты, иллюзионисты, жонглёры и, конечно, клоуны. Трио под названием «Без носков» ломают стереотипы об этом жанре и удивляют зрителей не только юмором.
Путь клоуна на манеж лежит через гримёрку. Красный нос, сумасшедшая прическа и нелепый наряд — клоунское трио «Без носков» самостоятельно создают свой образ.
Артём Бабинов, артист клоунского трио «Без носков»: «Если тебе скажут: так! Ты делаешь себе такой грим, ты надеваешь этот костюм, а ходишь вот так… Это будет наигрыш».
Весёлая внешность — лишь капля в сложной работе — смешить людей. Каждый номер — не просто шанс отвлечь зрителя от смены реквизита на сцене. Клоунская реприза — это идея, театральное исполнение, музыка, костюмы. На создание номера уходит несколько месяцев, но этот создавали около четырех лет!
Музыкальный номер стал хитом на международном фестивале циркового искусства в Сен-Поль-ле-Дакс во Франции. Клоуны «Без носков» забрали там своё первое золото. Но остались преданы российской публике.
Например, во Франции они такие чопорные, они ждут: давайте смешите нас. В России открытые люди, эхей! С первой репризы смеются.
Увидеть клоунское трио можно и во Владивостоке. Гастроли московского цирка Никулина на Цветном бульваре продолжаются. Шоу воды, огня и света — это талантливые артисты разных жанров, современное световое шоу и настоящая магия цирка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.11.2018 В Приморском колледже искусств прошел мастер-класс французского джазового трио
-
30.10.2018 Экстремальный трюк готовят в цирке Владивостока
-
27.10.2018 "Золотой цирк Никулина" приехал во Владивосток с программой "Шоу воды, огня и света"
-
26.10.2018 Цирк Никулина с новым "Шоу воды, огня и света" во Владивостоке
-
19.11.2016 Международный джазовый фестиваль во Владивостоке завершится концертом трио Олега Бутмана и американской певицы Лизы Хенри
-
29.09.2015 Московский «Цирк №1» приехал с гастролями во Владивосток
Добавить комментарий