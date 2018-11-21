Шоу воды, огня и света на манеже владивостокского цирка! На гастроли из Москвы приехали самые титулованные цирковые артисты. Акробаты, иллюзионисты, жонглёры и, конечно, клоуны. Трио под названием «Без носков» ломают стереотипы об этом жанре и удивляют зрителей не только юмором.

Путь клоуна на манеж лежит через гримёрку. Красный нос, сумасшедшая прическа и нелепый наряд — клоунское трио «Без носков» самостоятельно создают свой образ.

Артём Бабинов, артист клоунского трио «Без носков»: «Если тебе скажут: так! Ты делаешь себе такой грим, ты надеваешь этот костюм, а ходишь вот так… Это будет наигрыш».

Весёлая внешность — лишь капля в сложной работе — смешить людей. Каждый номер — не просто шанс отвлечь зрителя от смены реквизита на сцене. Клоунская реприза — это идея, театральное исполнение, музыка, костюмы. На создание номера уходит несколько месяцев, но этот создавали около четырех лет!

Музыкальный номер стал хитом на международном фестивале циркового искусства в Сен-Поль-ле-Дакс во Франции. Клоуны «Без носков» забрали там своё первое золото. Но остались преданы российской публике.

Например, во Франции они такие чопорные, они ждут: давайте смешите нас. В России открытые люди, эхей! С первой репризы смеются.

Увидеть клоунское трио можно и во Владивостоке. Гастроли московского цирка Никулина на Цветном бульваре продолжаются. Шоу воды, огня и света — это талантливые артисты разных жанров, современное световое шоу и настоящая магия цирка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]