Сделать ремонт, съездить в отпуск на море, купить новый смартфон, автомобиль - сделать покупку или отложить на потом? Вопрос, так или иначе, зависит от наличия денег. Финансисты знают способ, как избавиться от мук выбора. В ближайшее время пройдут дни продаж, во время которых банки снижают ставки на кредит.

Иногда сложно решиться на важную покупку, особенно если есть выбор между двумя одинаково нужными вариантами. Если речь идёт о крупных тратах, от ста тысяч и выше, то есть немного способов получить деньги оперативно, и оптимальный из них — оформить кредит. Сегодня это происходит быстро, комфортно и практически на любые цели и суммы. В пользу кредита в качестве источника средств для больших покупок говорят и различные акции, которые проводят банки.

Виталий Кучеров, старший менеджер ПАО КБ «Восточный»: «22-23 ноября все офисы банка «Восточный» будут работать «до последнего клиента», это очень удобно для тех, кто не успевает посетить офис ввиду плотного графика. В эти дни можно будет воспользоваться нашим специальным предложением и оформить кредит на любые цели до 300 тысяч рублей с фиксированной ставкой 10,5% на первые три месяца».

Фиксированная ставка на первые три месяца и солидная сумма особенно пригодятся в преддверии зимних праздников. Так что если Вы ещё не определились с планом покупок, то спешите это сделать до 22-23 ноября — дней продаж в банке «Восточный».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]