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Более 100 единиц снегоуборочной техники работает на дорогах Приморья

Более 100 единиц снегоуборочной техники работает на дорогах Приморья

Фото: Администрация Приморского края

АО «Примавтодор» продолжает уборку снега на краевых трассах. Задействовано более 100 единиц техники. Проезд есть ко всем населенным пунктам.

Осадки прошли в южных районах края во вторник, 20 ноября. Как сообщили в администрации края, сейчас сотрудники Примавтодора работают в пяти районах Приморья. Очистка дорожного полотна ведется в Лазовском, Партизанском, Шкотовском, Хасанском и Надеждинском районах. Техника работала в ночную смену и сейчас завершает уборку.

Еще около 100 машин задействовано в очистке дорог непосредственно во Владивостоке. Перед снегопадом трассы здесь обрабатывали жидким противогололедным реагентом, а уже во время осадков посыпали пескосолевой смесью. В первую очередь работы были проведены на трассе Седанка–Патрокл, улице Маковского в районе Седанки.

В этом году в Приморье за счет средств краевого бюджета было закуплено более 100 новых единиц техники для уборки дорог в зимний период. В их число вошли 30 комбинированно-дорожных машин, 30 тракторов-щеток, погрузчики и прочая спецтехника. Новая техника равномерно распределена во все районы края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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