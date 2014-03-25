900 будущих учителей Приморья теперь живут в новых комфортных условиях. В общежитиях Школы педагогики ДВФУ в Уссурийске начался большой ремонт. Это одна из целого ряда мер, которые позволят поднять престиж профессии в глазах молодежи.

Новые окна сегодня ставят во всех комнатах самого большого студенческого общежития Школы педагогики ДВФУ. В целом здесь проживают 900 человек. Все они — будущие учителя, которые планируют работать в крае и за его пределами. Кристина Красненко учится на втором курсе на преподавателя английского и китайского языков. Молодая девушка с неприязнью вспоминает, что никогда раньше в общежитии не было горячей воды.

Кристина Красненко, студентка второго курса Школы педагогики ДВФУ: «Грели в кастрюльках, мылись под тазиками, ковшиком… Иногда под холодной водой мылись в душе».

- Наконец-то это закончилось?

- Да, наконец-то закончилось!

Горячая вода в ванных комнатах появилась совсем недавно. Во многих из них частично заменили сантехнику. Также в здании создается тепловой контур: помимо установки современных стеклопакетов, здесь будут укреплять межпанельные швы. Другие общежития уссурийской школы педагогики также вошли в федеральную программу ремонта — на последующие два года. Руководство вуза уверено, что необходимость в этом есть. Накануне коллектив и студенты встречались с временно исполняющим обязанности губернатора — убедились, что престиж профессии педагога в крае растет.

Оксана Мартыненко, директор Школы педагогики ДВФУ: «Те решения, которые приняты по инициативе Олега Николаевича на прошлой неделе — я говорю о надбавках молодым учителям, по выплате подъемных молодым учителям — это, конечно, огромный стимул для всей отрасли и для молодых педагогов в частности. И для нашей Школы это, пожалуй, главная новость последней недели. Так же, как и происходящий ремонт...»

Напомним, что по инициативе Олега Кожемяко молодым учителям также будут выплачивать компенсации на услуги ЖКХ — их получат больше 14 тысяч педагогов. Кроме того, в течение года после трудоустройства краевой бюджет компенсирует молодому специалисту половину расходов за съемное жилье.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]