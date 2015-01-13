Автомобилисты из-за гололеда не могут попасть во Владивосток

Федеральную трассу в пригороде Владивостока из-за обледенения сковали многокилометровые автомобильные пробки. Как сообщают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье", пробка в сторону города начинается в районе "Спутника" напротив КСК "Фетисов Арена". "Гололед. Едем со скоростью 5 км в час", - сетует автомобилист.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]