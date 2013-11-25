Неопытный водитель, не имевший права садиться за руль, спровоцировал аварию в Приморье
Полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого получили травмы 3 человека. Автоаварию спровоцировал неопытный водитель, не имевший права садиться за руль.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в районе 15 км автодороги Владивосток – Находка - Новонежино – Анисимовка легковой автомобиль совершил съезд с проезжей части в кювет. По предварительным данным, автоаварию спровоцировал 21-летний мужчина, не проходивший ранее обучения на право управления транспортным средством. Ранее его дважды привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», предполагающей штрафные санкции в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
В результате съезда в кювет автомобиля "Шевроле Круз" травмированы три человека: водитель и пассажиры в возрасте 23-24 лет. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
По данным Госавтоинспекции, с начала года с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством, зарегистрировано 757 дорожно-транспортных происшествий. При этом в 285 случаях получили травмы люди. Погибли 39 человек. Повреждено 1222 транспортных средства. В ходе ежедневной работы сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» свыше 6 тыс. водителей, сумма наложенных штрафов превысила 40 млн рублей.
Полиция просит приморцев сообщать о ставших им известными фактах управления транспортным средством водителем, не имеющим такого права.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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