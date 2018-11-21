В Находке на площадке «Дома молодёжи» прошла четвёртая общегородская конференция школьников. В этом году администрация города и организаторы проекта подняли актуальную тему для прямого разговора с детьми. «Безопасность и здоровье детей – будущее России». Участниками образовательного форума стали более 200 учащихся школ городского округа.

Проводить общегородские конференции школьников в конце года — уже стало традицией. В этот раз решили привлечь не только учащихся, но их родителей и общественников.

Анна Личковаха, уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка: «Нам удалось заинтересовать и привлечь к диалогу и родителей, и детей. Невозможно решать проблемы детей без родителей. И самое главное - дети очень активные. Им самим интересно, они хотят узнать больше о собственной безопасности. Проявляют в этом большие таланты».

На восьми интерактивных площадках участниками открытой дискуссии стали более 200 учеников 6-7 классов. Для родителей впервые организовали отдельный блок, где они могли обсудить со специалистами актуальные проблемы воспитания молодых людей.

Алевтина Варсегова, директор МБУК «Дом молодёжи» г. Находки: «Я очень рада, что у нас получился такой замечательный, так скажем, тандем вместе с силовыми структурами города. Мы понимаем, что все мы находимся, скажем так, в одной лодке, что, объединив усилия и чётко наметив цели, мы можем добиться более весомых и серьёзных результатов».

На общегородской конференции обсудили актуальные для школьников вопросы, а компетентные представители различных структур и ведомств помогли им разобраться в сложных ситуациях. Так работники находкинской прокуратуры рассказали учащимся о действиях при обнаружении посторонних предметов в общественных местах и с какого возраста наступает уголовная ответственность.

Алёна Быкова, помощник прокурора г. Находки: «В первую очередь мы рассказываем о законодательстве, что будет в последствии в случае нарушения данного законодательства. Конечно, мы просвещаем данную сферу».

Сотрудники ГИБДД рассказали о правилах поведения на дороге.

Евгения Диярова, инспектор по пропаганде отдела ГИБДД ОМВД России по городу Находке: «Дети пешеходы, требуют особое внимание, у них отсутствует ощущение опасности вблизи проезжей части. Родители должны напоминать им простые правила поведения на дороге и своим примером показывать как следует переходить проезжую часть».

Как отметили организаторы проекта, обеспечение условий безопасности во всех сферах нашей жизни – обязанность, прежде всего, работников государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, а основная цель конференции - профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также формирование положительного отношения молодёжи к здоровому образу жизни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]