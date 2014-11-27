Новый котенок на «Земле леопарда» оказался детенышем знаменитого Лорда

Продолжение получил самый «аристократический» род дальневосточных леопардов. Отцом стал пятнистый хищник с «Земли леопарда», имя которому выбирала вся Россия – Leo 10M Лорд. Фотоловушка зафиксировала нового котенка вместе с матерью, которая ранее была замечена на свидании со знаменитым котом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Дальневосточный леопард под номером Leo 10M – настоящая звезда национального парка. Популярность пришла к нему в 2013 году в ходе всероссийского голосования на конкурсе «Придумай имя леопарду». Люди со всей России предлагали свои варианты, присылая в адрес нацпарка электронные и бумажные письма. Царственный вид животного и его редкость определили выбор: леопард получил имя Лорд.

Долгожданные кадры с маленьким наследником известного леопарда специалисты получили в центральной части нацпарка. Перед фотоловушкой прошли ранее незарегистрированный котенок и взрослая самка под номером Leo 113F. На снимках беззаботный детеныш бежит далеко впереди матери, явно доставляя ей немало хлопот в своем стремлении познать мир. Редкие звери выглядят здоровыми – никаких признаков того, чтобы у самки были проблемы с добычей пищи.

Краснокнижная семья была отмечена на той же тропе, которая ранее стала местом свидания Лорда и Leo 113F. Два события разделяют около 9 месяцев – тот самый промежуток времени, за который молодая самка успела выносить и воспитать полугодовалого котенка. Именно поэтому специалисты склоняются к мнению, что отцом детеныша является Лорд.

«С помощью фотоловушек мы наблюдаем положительную динамику численности леопарда, регистрируя все больше котят, – подчеркнула Елена Шевцова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова по науке. – Отслеживание историй каждого из зарегистрированных леопардов позволяет лучше понять социальную и пространственную структуру популяции, особенности миграции и расселения животных и в итоге выработать оптимальные меры по их сохранению».

Жизнь молодой мамы в этот период вряд ли можно назвать безмятежной. Хотя Leo 113F и выглядит спокойно, грациозно позируя фотоловушке, на деле ей всегда приходится держать ухо востро. Для сохранения потомства самка должна быть осторожной и как можно меньше привлекать к себе внимание, ведь в дикой природе у детенышей немало врагов. Однако котенок не погиб в младенчестве, а значит, у него есть все шансы вырасти и стать полноценным членом популяции одной из редчайших кошек планеты.

Напомним, что годом ранее Лорд был назван самым любвеобильным леопардом национального парка. Он был отмечен на «свиданиях» сразу с тремя самками, одной из которых стала хищница под номером Leo 113F. Таким образом, как минимум одна из этих встреч оказалась результативной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]