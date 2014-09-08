В Приморье обезвредят «террористов»

Оперативным штабом НАК в Приморском крае с 21 по 23 ноября 2018 года на территории Владивостокского городского округа проводится учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности Приморского края. На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы, намеревающейся совершить террористический акт в городской среде. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет, оперативный штаб в Приморском крае.

Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края. Применение законных полномочий в минимально необходимом объеме, в т.ч. введение временных правовых ограничений на определенных Штабом территориях.

Оперативный штаб в Приморском крае обращается с просьбой к жителям краевого центра с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и оставаться бдительными в повседневной жизни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]