В Приморье отменили двадцать автобусных рейсов после прошедшего снегопада

Двадцать междугородних автобусных рейсов в среду отменили в Приморье после прошедшего в регионе снегопада.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, накануне атмосферный фронт вызвал в большинстве районов края снег, местами мокрый, при этом резко похолодало. Во Владивостоке выпал небольшой снег, отмечается гололед.

Согласно информации на сайте Приморского автовокзала, в среду отменили рейсы в Артем, Находку, Уссурийск, Большой Камень, Спасск и по другим направлениям.

Как сообщает мэрия Владивостока, автобусы №1, которые ходят за город по федеральной трассе, сегодня сократили маршрут до остановки "Седанка" из-за гололеда. Такой режим сохранится до середины дня. Власти города отмечают, что дорожные службы приступили к обработке дорог реагентами сразу после начала снегопада, но на крутых спусках и подъемах еще гололед.

Также сообщается, что остальной общественный транспорт в городе сегодня работает в обычном режиме. На линию вышли 593 автобуса, 12 трамваев и 8 троллейбусов.

По данным международного аэропорта Владивосток, все авиарейсы в среду выполняются по расписанию, но задерживается прибытие самолета из Москвы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]