В Приморье задержана крупная партия лома рогов лося и оленя
Более тонны рогов лося и оленя без ветеринарных сопроводительных документов обнаружено на территории бывшей птицефабрики Уссурийского городского округа сотрудниками ОМВД России по г. Уссурийску совместно с госинспекторамиУправления Россельхознадзора. Вся партия изъята из оборота. Проводится административное расследование. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий на территории бывшей птицефабрики Уссурийского городского округа должностными лицами выявлен факт хранения с целью дальнейшего использования в коммерческих целях подконтрольный органам Госветнадзора продукции, не соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.
Так, при осмотре складских помещений проверяющими обнаружено 60 мешков лома рогов диких животных (лось, олень) общей массой 1 тонна 200 кг без ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в электронном виде или на бумажном носителе.
Вся партия товара неподтвержденного качества и неизвестного происхождения изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. По данному факту сотрудниками территориального Управления Россельхознадзора возбуждено административное расследование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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