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В Приморье задержана крупная партия лома рогов лося и оленя

В Приморье задержана крупная партия лома рогов лося и оленя

Фото: primorsky.kupiprodai.ru

Более тонны рогов лося и оленя без ветеринарных сопроводительных документов обнаружено на территории бывшей птицефабрики Уссурийского городского округа сотрудниками ОМВД России по г. Уссурийску совместно с госинспекторамиУправления Россельхознадзора. Вся партия изъята из оборота. Проводится административное расследование. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий на территории бывшей птицефабрики Уссурийского городского округа должностными лицами выявлен факт хранения с целью дальнейшего использования в коммерческих целях подконтрольный органам Госветнадзора продукции, не соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

Так, при осмотре складских помещений проверяющими обнаружено 60 мешков лома рогов диких животных (лось, олень) общей массой 1 тонна 200 кг без ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в электронном виде или на бумажном носителе.

Вся партия товара неподтвержденного качества и неизвестного происхождения изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. По данному факту сотрудниками территориального Управления Россельхознадзора возбуждено административное расследование.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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