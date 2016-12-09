Морозная погода сохранится в ближайшие дни в Приморье

Вчера в первой половине дня под влиянием гребня антициклона в Приморском крае было солнечно, но во второй половине на погоду южной половины Приморья стал оказывать влияние циклон, смещающийся над акваторией Японского моря. Увеличилось количество облачности, начался снег, который ночью распространился на большую территорию края. Общее количество снега составило от 0 до 4 см. В большинстве районов снежный покров составляет от 1 до 8 см. Максимальные температуры воздуха −2…+5 °C, на севере −4…−8 °C. Прошедшая ночь, под прикрытием облачности, была относительно тёплой: −9…−15 °C, на северо-востоке до −20 °C, на юге −4…−8 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", сегодня днём циклон покинет Японское море, и его влияние на погоду Приморья прекратится. Над краем распространится гребень антициклона. За циклоном вторглась очередная порция холодного воздуха, день ожидается прохладней вчерашнего, максимальные температуры понизятся до 0…−10 °C. На побережье усилится северо-западный ветер.

В ближайшие сутки погода снова поменяется. Ночью подойдёт очередной фронтальный раздел, который в течение завтрашнего дня будет смещаться над территорией Приморского края и вызовет местами небольшой снег. Фон ночных и дневных температур останется на том же уровне.

Во Владивостоке вчера в первой половине дня светило солнце, потом небо затянуло серыми облаками, и пошёл снег. Выпало 3 мм осадков. Максимальная температура воздуха составила +1…+3 °C. Прошедшая ночь выдалась морозной и ветреной. К утру температура воздуха понизилась до −6…−8 °C. На дорогах образовалась гололедица.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]