Житель Владивостока вышел из тюрьмы и снова отправился в колонию за попытку убийства своего знакомого
Первомайским районным судом г. Владивостока вынесен приговор гр-ну Ч., 1984 года рождения, который признан виновным в покушении на убийство. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено ранее судимым лицом, освободившимся в 2016 году из мест лишения свободы.
В ходе ссоры со своим знакомым фигурант нанес ему не менее четырех ударов ножом по телу, в том числе в жизненно-важные органы (с повреждением сердца).
Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время данный приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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