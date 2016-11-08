В связи с прошедшим снегопадом ГИБДД Приморья призывает водителей быть бдительными на дорогах

Из-за выпавших осадков на ряде участков проезжей части образовались гололедные явления, что может значительно затруднить управление автомобилем, - сообщает краевая госавтоинспекция. Необходимо быть особенно осторожными, не совершать неоправданных маневров и резких торможений, так как в условиях пониженного сцепления все это может привести к заносу автомобиля, возникновению аварийной ситуации и последующему дорожно-транспортному происшествию. Кроме того, необходимо неукоснительно следовать требованиям скоростного режима.

По данным ГИБДД, во вторник на территории региона зарегистрировано 77 автоаварий: 10 с пострадавшими, 67 – с материальным ущербом. Погибших нет, травмированы 13 человек. Повреждено 146 транспортных средств.

Автоаварии с пострадавшими зарегистрированы в 8 населенных пунктах: городах Артем, Владивосток, Дальнегорск, Находка, а также в Анучинском, Михайловском, Надеждинском и Шкотовском районах. Более 50% ДТП произошли в городе Владивостоке.

Самым распространенным видом ДТП в прошедшие сутки стало столкновение транспортных средств (57 случаев). Зарегистрированы наезды на препятствие (8 ДТП), съезды с дороги (2 ДТП), а также по два опрокидывания и наезда на стоящее транспортное средство и один случай наезда на пешехода.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом, автомобилисты проявили гражданскую ответственность, лучше подготовили автомобили к эксплуатации в зимний период и, как результат – значительно реже попадали в автоаварии.

Напомним, осенью 2017 года первый снегопад спровоцировал 540 автоаварий. В результате 17 участников дорожного движения получили травмы, 1 человек погиб. Механические повреждения получили 1300 транспортных средств.

Фото УГИБДД УМВД по Приморскому краю

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]