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В Находке микроавтобус столкнулся в лоб с микрогрузовиком

Фото: dpscontrol

В Находке в районе Американской деревни микроавтобус столкнулся в лоб с микрогрузовиком. На место аварии прибыла скорая помощь и сотрудники госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария произошла из-за гололеда на дороге.

Официальную причину предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Напомним, накануне в Приморье повсеместно прошли осадки в виде мокрого снега. Это осложнило ситуацию на дорогах края. В результате сегодня были отменены 20 автобусов на междугородных направлениях.

По данным ГИБДД, во вторник на территории региона зарегистрировано 77 автоаварий: 10 с пострадавшими, 67 – с материальным ущербом. Погибших нет, травмированы 13 человек. Повреждено 146 транспортных средств.

Видео с dpscontrol

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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