Строители ЖК "Маринист" отрицают, что на стройке был пожар

Центр Владивостока сегодня после полудня заволокло черным дымом- горела одна и высоток элитного жилого комплеска «Маринист», который второй год возводится на улице Фонтанной, на месте бывшего мясокобината.

По данным МЧС вызов поступил в 12.42. Уже в 12.47 к месту ЧП прибыли пожарные расчеты. По предварительной информации, загорелась обшивка строящихся зданий жилого комплекса «Маринист». В результате пожара частично пострадала фасад одной из высоток элитного комплекса, окна покрылись копотью. Уже к 13.20 открытое горение было ликвидировано, проводилась проливка места пожара.

Охрана стойки не пустила на объект съемочную группу "Вести:Приморье" и, мягко скажем, в невежливой форме отказалась от любых комментариев.

-Убирайте камеру!

-А что горело?

-Не знаю, что-то горело. Спросите на стройке, я только подъехал!

- Ничего не горело!

-Ну дым же был.

-Не знаю, не скажу.

Обновление 15.22 В местных СМИ распространен комментарий генерального директора ООО «Ареал-Недвижимость» Александра Шмидта:

«По предварительным данным, сотрудниками субподрядчика компании «Сибинжиниринг», генерального подрядчика строительства жилого комплекса, были нарушены правила техники безопасности при работе с теплогенераторами, которые применяют строители. В результате произошло возгорание топлива, используемого для работы теплогенераторов, вследствие чего на площади около 35 квадратных метров произошло возгорание строительных материалов, размещенных на кровле парковки жилого комплекса»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]