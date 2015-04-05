Строители ЖК "Маринист" отрицают, что на стройке был пожар
Центр Владивостока сегодня после полудня заволокло черным дымом- горела одна и высоток элитного жилого комплеска «Маринист», который второй год возводится на улице Фонтанной, на месте бывшего мясокобината.
По данным МЧС вызов поступил в 12.42. Уже в 12.47 к месту ЧП прибыли пожарные расчеты. По предварительной информации, загорелась обшивка строящихся зданий жилого комплекса «Маринист». В результате пожара частично пострадала фасад одной из высоток элитного комплекса, окна покрылись копотью. Уже к 13.20 открытое горение было ликвидировано, проводилась проливка места пожара.
Охрана стойки не пустила на объект съемочную группу "Вести:Приморье" и, мягко скажем, в невежливой форме отказалась от любых комментариев.
-Убирайте камеру!
-А что горело?
-Не знаю, что-то горело. Спросите на стройке, я только подъехал!
- Ничего не горело!
-Ну дым же был.
-Не знаю, не скажу.
Обновление 15.22 В местных СМИ распространен комментарий генерального директора ООО «Ареал-Недвижимость» Александра Шмидта:
«По предварительным данным, сотрудниками субподрядчика компании «Сибинжиниринг», генерального подрядчика строительства жилого комплекса, были нарушены правила техники безопасности при работе с теплогенераторами, которые применяют строители. В результате произошло возгорание топлива, используемого для работы теплогенераторов, вследствие чего на площади около 35 квадратных метров произошло возгорание строительных материалов, размещенных на кровле парковки жилого комплекса»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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