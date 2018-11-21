Общественные слушания прошли на улице Постышева во Владивостоке. Там жители микрорайона борются за придомовую территорию, сквер с зелеными насаждениями и тротуары. На их месте планировали построить детский сад.

Эта история для жителей улицы Постышева, как больной нарыв. Беспокоит еще с сентября. Сначала благое намерение реконструировать детский сад жители микрорайона восприняли на «ура!». А после узнали, что территорию хотят увеличить почти в два раза, оставив местных без парка отдыха и тротуаров.

Елена Уварова, житель ул. Постышева, 5: «По проекту, между этими третьим и пятым домами должна проходить дорога. У нас с той стороны дорога, у нас федеральная трасса. У нас, когда нет ветра, мы задыхаемся. Мы окна открыть не можем. Представляете, вот это все вырубить и тут же детский сад. Детки чем дышать-то будут?»

Против строительства выступил и временно исполняющий обязанности губернатора края Олег Кожемяко. Он предложил пересмотреть проект, а новый обязательно согласовать с жителями микрорайона, учитывая их пожелания. И вот встреча состоялась.

Сергей Васильев, житель проспекта 100-летия Владивостока, 60а: «Садик должен быть садиком, но только в своих границах, в которых был. Маленький, нормальный».

Светлана Веденина, житель ул. Гамарника, 22: «Я за то, чтобы вернули парк отдыха. Не сносили деревья, чтобы зоны отдыха были. Мы же за это».

Тамара Шлыкова, житель ул. Постышева, 5: «Эти места нужны для отдыха. Тем более проспект. Загазованность будь здоров! Я не знаю, почему так ратуют некоторые, такой огромный детский сад. Тут же детям легко не будет».

По новому плану детские площадки и подъездные пути перенесли на другую сторону. Это позволит сохранить и пешеходную тропу, и сквер с зелеными насаждениями, которые изначально планировали спилить. последнее слово оставили за жителями.

- Просим сохранить сквер с дополнительной высадкой новых зеленых насаждений и огородить его декоративным забором.

400 человек единогласно. Борьба за свою территорию объединила соседей. Теперь они собирают подписи для участия в новом краевом проекте «400 дворов». Чтобы попасть в программу необходимо всего 20 подписей. Главное здесь определиться с формой благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]