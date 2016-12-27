На выходных в Приморье немного потеплеет

Приближаются последние ноябрьские выходные. В эти дни в Приморском крае ожидается повышение температурного фона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Днём в субботу, 24 ноября, антициклон сместится на восток, атмосферное давление над краем будет падать. Подойдет малоактивные фронт, который вызовет местами небольшой снег. Ночь на субботу под влиянием гребня антициклона останется морозной (−7…−20 °С, на северо-востоке до −25 °С), и без осадков.

Ночью в воскресенье значительно потеплеет: 0…−15 °С. Максимальные температуры относительно конца рабочей недели повысятся, вернутся положительные значения температур. На большей территории края оттепели до 0…+6 °С, и только на севере −1…−5 °С. Снежный покров образовавшийся в некоторых районах края исчезнет.

Во Владивостоке в выходные дни преимущественно без осадков, свежий ветер. В ночь на субботу морозно: −5…−7 °С, ночь на воскресенье станет теплее, 0…−2 °С. Максимальные температуры составят +1…+4 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]