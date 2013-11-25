Работы по расчистке русел рек начали в Дальнегорске и Кавалеровском районе

Специалисты департамента природных ресурсов Приморского края и краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС составляют акты на территориях, где необходима расчистка русел рек. Провести расчистку врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил до 10 декабря.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, специалисты уже проводят работу в Кавалеровском районе и Дальнегорске. Здесь актируют участки русел рек, которым необходима расчистка, в том числе с привлечением квадрокоптера.

«Решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС мониторинг этой работы поручено вести спасателям. Работы по расчистке русел, где это необходимо, должны быть завершены к 10 декабря. Такое поручение дал Олег Кожемяко», – сообщил директор краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС Юрий Журавель.

Отметим, сейчас самое подходящее время для проведения работ на реках – уровень воды низкий, а берега достаточно окрепли с наступлением минусовых температур.

Как отметили в администрации края, режим ЧС в этом году после ливневых дождей в августе-сентябре вводился в 19 муниципалитетах Приморья. За финансовой помощью на проведение неотложных работ по расчистке русел рек обратились 11 муниципалитетов: Уссурийский городской округ, Михайловский, Красноармейский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский районы, а также Тернейское городское поселение.

Здесь расчистят русла и дно рек, уберут нанесенный мусор и растительность. Работы оплатят из краевого бюджета на основе предоставленных документов, а качество – проконтролируют.

Напомним, режим ЧС после паводка продолжает действовать в 13 муниципалитетах Приморья: Уссурийский и Лесозаводский городские округа, Октябрьский, Михайловский, Надеждинский, Черниговский, Яковлевский, Ольгинский, Лазовский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Пограничный районы. Также муниципальный режим ЧС остается в Осиновском сельском поселении Михайловского района. В период действия режима ЧС работы по расчистке русел рек, по закону, можно проводить оперативно – без конкурсных процедур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]