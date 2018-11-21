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"День жестянщика" во Владивостоке не повторился. Видеорепортаж Евгения Талова

По информации синоптиков осадки сегодня прекратятся на всей территории Приморского края. Однако, порывы сильного ветра и значительное похолодание осложняют дорожную обстановку. Минусовые температуры превратили влагу в скользкую ледяную корку. Городским дорожным службам удалось быстро справиться с ситуацией, однако за пределами краевого центра в это время образовались многокилометровые пробки.

От ночного снегопада сильнее всего пострадали дороги на въезде и выезде из Владивостока. Обледенели трассы в районе Спутника и Океанской, возле «Фетисов-Арены» и в сторону аэропорта — работу дорожной техники здесь затрудняли автомобильные пробки и ДТП. Гололедица повлияла и на расписание общественного транспорта — в первой половине дня автобусный маршрут №1 доезжал лишь до Седанки. Правда уже к обеду дорожная ситуация в краевой столице полностью нормализовалась.

Евгений Талов, корреспондент: «В ночь на 21 ноября на улицах Владивостока работало 100 единиц техники. В том числе распылители реагентов. Днем на сторону дорожников встала сама погода. Солнце растопило гололедицу даже на сложных подъемах и спусках в черте города».

Дорожные службы города успешно справились с таким количеством осадков. Первые снегоуборочные машины выехали на работу, как только погода ухудшилась. При этом в администрации Владивостока пояснили, что проблемные участки в пригороде находятся в ведении «Примавтодора». Эти дороги — краевая собственность.

Станислав Луценко, пресс-секретарь «Примавтодора»: «Особое внимание уделяется очистке трасс в пригороде Владивостоке. На участке дороги от 11 км до Углового работают комбинированные дорожные машины, которые счищают наледь. Также на очистку дорожного полотна вышли тракторы-щетки. Планируется, что на очистку пригородных трасс будут направлены дополнительные силы».

Владивостокцы боялись повторения «Дня жестянщика» - обильный снегопад в ноябре прошлого года буквально сковал весь город. На этот раз беда не повторилась. Тем не менее, из-за непогоды по краю отменили 20 междугородних автобусных маршрутов. Чтобы очистить дороги в районах «Примавтодор» задействовал больше ста единиц техники. Синоптики обещают, что сегодня циклон покинет территорию Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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