Застройщик рассказал о пожаре на стройплощадке ЖК "Маринист"
В адрес "Вести:Приморье" поступил официальный комментарий от генеральный директор ООО «Ареал-Недвижимость» А.С. Шмидта о происшествии на строительной площадке ЖК "Маринист":
"По предварительным данным, сотрудниками субподрядной организации, отвечающей за выполнение кровельных работ на территории внутреннего двора, были нарушены правила техники безопасности при работе с тепловыми пушками, которые применяют строители. В результате произошло возгорание утеплителя эксплуатируемой кровли стилобата на площади около 35 квадратных метров.
Воздействия огня на жилые помещения не было, равно как и на несущие конструкции объекта.
Возгорание было ликвидировано с помощью пожарных подразделений, оперативно прибывших на строительный объект и ликвидировавших очаг возгорание в пределах 15 минут.
Заказчиком строительства жилого комплекса, компанией «Ареал-Недвижимость», будет заказана экспертиза для оценки последствий воздействия возгорания. По предварительной оценке ущерба зданию не было нанесено.
На сроках строительства жилого комплекса последствия возгорания не скажутся".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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