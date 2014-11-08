Застройщик рассказал о пожаре на стройплощадке ЖК "Маринист"

В адрес "Вести:Приморье" поступил официальный комментарий от генеральный директор ООО «Ареал-Недвижимость» А.С. Шмидта о происшествии на строительной площадке ЖК "Маринист":

"По предварительным данным, сотрудниками субподрядной организации, отвечающей за выполнение кровельных работ на территории внутреннего двора, были нарушены правила техники безопасности при работе с тепловыми пушками, которые применяют строители. В результате произошло возгорание утеплителя эксплуатируемой кровли стилобата на площади около 35 квадратных метров.

Воздействия огня на жилые помещения не было, равно как и на несущие конструкции объекта.

Возгорание было ликвидировано с помощью пожарных подразделений, оперативно прибывших на строительный объект и ликвидировавших очаг возгорание в пределах 15 минут.

Заказчиком строительства жилого комплекса, компанией «Ареал-Недвижимость», будет заказана экспертиза для оценки последствий воздействия возгорания. По предварительной оценке ущерба зданию не было нанесено.

На сроках строительства жилого комплекса последствия возгорания не скажутся".







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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]