Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:05
  0

В Приморье начал формироваться снежный покров

В Приморье начал формироваться снежный покров

Фото: maglipogoda.ru

С понижением температуры воздуха на реках Приморского края началось развитие ледовых явлений в виде заберегов, редкого шугохода, на отдельных участках малых рек в западных районах наблюдается неполный ледостав. Сохраняется спад уровня воды. Реки в берегах. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылко йна "Примпогода.ру", опасных гидрологических явлений не наблюдается.

По данным маршрутной снегосъёмки от 20 ноября снежный покров высотой до 6 см отмечается в бассейнах рек северных, центральных и западных районов края.

В ближайшие трое суток на реках Приморья продолжится медленное истощение русловых запасов, интенсивное развитие ледовых явлений.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря