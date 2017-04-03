В Приморье начал формироваться снежный покров

С понижением температуры воздуха на реках Приморского края началось развитие ледовых явлений в виде заберегов, редкого шугохода, на отдельных участках малых рек в западных районах наблюдается неполный ледостав. Сохраняется спад уровня воды. Реки в берегах. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылко йна "Примпогода.ру", опасных гидрологических явлений не наблюдается.

По данным маршрутной снегосъёмки от 20 ноября снежный покров высотой до 6 см отмечается в бассейнах рек северных, центральных и западных районов края.

В ближайшие трое суток на реках Приморья продолжится медленное истощение русловых запасов, интенсивное развитие ледовых явлений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]