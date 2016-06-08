Больше всего дальневосточных гектаров выдано в Приморском крае. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день в Приморье оформлено уже 13227 наделов. И сразу несколько из них осваивает Андрей Попов. Житель Владивостока больше 20 лет занимался производством видеорекламы, но в один момент решил выращивать домашнюю птицу и грибы шиитаке. Теперь Андрей — не только владелец дальневосточного гектара, причем не одного, но еще и видеоблогер.

Андрей и Тор хлопочут на своем дальневосточном гектаре. Пес, кстати, назван не в честь скандинавского бога, а как еще одна мера поддержки бизнеса на Дальнем Востоке — территория опережающего развития.

Свой надел, и не один, Андрей Попов получил два года назад в Надеждинском районе. Здесь он уже успел не только построить дом, но и сделать популярный ироничный видеоблог об освоении дальневосточного гектара.

Андрей около 20 лет занимался производством видеорекламы во Владивостоке, но всегда мечтал быть ближе к земле. Давно задумывался о покупке, но больше чем на 20 соток и не рассчитывал.

Андрей Попов, участник программы «Дальневосточный гектар»: «А тут — бах — целый гектар, да еще и на каждого члена семьи, ну я набрал девять: если и делать что-то, то сразу по-крупному».

О каждом этапе освоения земли, а еще о таких же «гектарщиках», как он, Андрей снимает видео. Посмотреть их можно на его страничке девятыйгектар.ру. Но фермер-видеоблогер говорит, все самое интересное еще впереди, когда земля начнет работать по-настоящему.

Андрей Попов, участник программы «Дальневосточный гектар»: «Вот здесь птичник будет, а туда, в поле, запущу бычков и овечек».

Живность на участке должна появиться будущей весной. Впрочем, уже сейчас здесь обустроены плантации грибов шиитаке. Первый урожай тоже будет совсем скоро. Андрей уверяет: осваивать гектар, конечно, не просто, но это абсолютно реально.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]