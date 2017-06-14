Во Владивостоке реальные сроки получили дерзкие грабители

«Приговором Первореченского районного суда г. Владивостока двое жителей краевого центра, 1996 г.р. и 2000 г.р., осуждены за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья)», - сообщает прокуратура края.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в мае 2018 года в районе дома № 8 ул. Вострецова г. Владивостока.

Фигуранты подошли к незнакомому молодому человеку и потребовали отдать им портативную музыкальную колонку. Получив отказ, они избили потерпевшего. Когда молодой человек постарался убежать от нападавших, они догнали его и снова избили. Забрав портативную музыкальную колонку и скейтборд, фигуранты скрылись с места преступления, причинив ущерб на общую сумму 3,5 тыс. рублей.

Признав подсудимых виновными, суд назначил им за содеянное 2 года лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Не огласившись с приговором суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке, посчитав наказание чрезмерно суровым.

Судебная коллегия Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в деле прокурора, оставила приговор без изменения, а апелляционный жалобы - без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]