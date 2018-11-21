21 ноября во Владивостоке состоялась экспресс-биржа труда. Представили пять краевых организаций предложили безработным различные вакансии.

Как трудоустроиться в максимально короткие сроки? Краевой центр занятости населения решил по-новому помочь всем, кто срочно нуждается в работе или подработке.

Анна Пучкова, пресс-секретарь Приморского центра занятости населения: «Такой формат довольно эффективный, когда нужно срочно найти сотрудников или трудоустроиться. Здесь можно тут же заключить договор, надеюсь вы найдете что-то для себя!»

Пилотные площадки для соискателей в этом году открылись в Уссурийске и Владивостоке. На выбор — вакансии начальника отдела продаж, курьера, менеджера, специалиста по обслуживанию сельхозтехники. Здесь можно лично пообщаться с руководителями предприятий и тут же, без лишних проволочек, утроиться на работу. Например, студентам и мамам с маленькими детьми работодатели предлагают удобный для них график.

Анна Лазаренко, исполнительный директор компании «Дальневосточное маркетинговое агентство»: «Мы принимаем интервьюеров на проведение уличных опросов и специалистов на телефонные опросы. К каждому — индивидуальный подход, индивидуально оговариваем график работы и сдельную оплату труда».

Этот проект рассчитан на поддержку самых нуждающихся в заработке людей, даже при отсутствии у них квалификации. Но видимо знают об этом пока не многие, в этот раз в центре занятости было пустовато. А ведь экспресс-биржа проходит ежемесячно и уже помогла найти работу десяткам жителей Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]