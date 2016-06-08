Работники ГТРК «Владивосток» отмечают День телевидения. Видеорепортаж Марии Ежевской
В советские годы «Автограф дня», в перестроечные «Местное время», сейчас «Вести: Приморье» — главная программа канала. На ее ежедневные выпуски направлены основные силы редакции.
Елена Богданова, шеф-редактор, телеведущая ГТРК «Владивосток»: «Политика, социальные проблемы, происшествия, культурные и спортивные новости. Корреспонденты, операторы, монтажеры, водители — все трудятся для того, чтобы зрители получили свежие, достоверные новости».
Отдельными блоками — выходят новости культуры, спорта. Сергей Станчик знаком приморцам, как автор нескольких правовых программ.
- Новинки цифровой индустрии помогут в борьбе с коррупцией.
Из сельской глубинки о земле и людях, которые живут и трудятся на ней, — Ольга Катренко.
А мама для юных журналистов — Елена Штылина. Проекты «Детские «Вести», «Школа телевидения», «В объективе дети» позволяют маленьким приморцам показать свои таланты, окунуться в профессию журналиста, поднять порой недетские темы.
Елена Штылина, корреспондент: «Благодаря юному корреспонденту мы затронули тему продажи энергетических напитков. Это было настоящее журналистское расследование».
С письма в редакцию, в котором мама просила помочь собрать школьницу на выпускной, на ГТРК «Владивосток» начался новый проект «Реформа стиля».
Ольга Артёмова, корреспондент: «Очередной выпуск, который выйдет накануне Дня матери, мы посвятим стильным мамам».
Но любой телепродукт — это работа нескольких десятков людей: корреспондентов, операторов, монтажеров, редакторов, инженеров компьютерной графики, гримеров, водителей. Телевидение — это команда, которая сегодня отмечает профессиональный праздник.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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