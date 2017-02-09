Медведев утвердил временный порядок ввоза в Россию праворульных машин без ГЛОНАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о решении по ввозу в Россию подержанных автомобилей с правым расположением руля для жителей Дальневосточного федерального округа. По новым временным правилам, жителям ДФО будет разрешено ввезти по одному такому автомобиль в год, не оснащая его системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщил сам премьер в Twitter.
"Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО", - написал Медведев. "В течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - пояснил глава правительства.
Сайт кабмина также сообщил, что одновременно глава правительства "поручил ФТС России, МВД России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Росаккредитации и Росстандарту обеспечить применение этого временного порядка". Порядок вступает в силу по истечении пяти дней с момента подписания.
Вопрос об изменении правил использования аппаратуры вызова экстренных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на встрече с премьером во Владивостоке 16 ноября поднял временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что установка системы на ввозимый в РФ автомобиль требует от владельца дополнительных расходов, что для людей с небольшим доходом, покупающих подержанную машину, становится заметным бременем. Тогда Медведев согласился рассмотреть этот вопрос и дать необходимые поручения.
Государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС", модуль которой устанавливается с 2017 года в обязательном порядке на все продаваемые в РФ новые автомобили, обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае ДТП, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки в случае необходимости.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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