Между жизнью и смертью: пассажира из Владивостока дважды вытаскивали с "того света"

Самолет рейса Владивосток-Санкт-Петербург совершил экстренную посадку в Екатеринбурге, один из пассажиров потерял сознание прямо в полете. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 5 канала, у пассажира рейса Владивосток-Санкт-Петербург Константина Юхина во время полета произошло защемление позвоночной артерии.

По словам Константина, ничего не предвещало беды во время посадки в самолет во Владивостоке. Летает он часто — работает вахтовым методом в Большом Камне. Примерно в середине полета пассажир почувствовал резкое ухудшение самочувствия и потерял сознание.

-Когда открыл глаза увидел врачей баскетболистов и еще одну женщину-медика… Два раза меня выключало в самолете, — вспоминает Константин.

Мужчина сообщал, что после экстренной посадки в Екатеринбурге уральские врачи поставили ему диагноз — защемление позвоночной артерии.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что спортивные врачи из Северной столицы предотвратили трагедию в небе: одному из пассажиров стало плохо, ему на помощь пришли врач петербургского баскетбольного клуба «Спартак» Павел Самойленко и массажист команды Андрей Волков

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]