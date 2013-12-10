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Ослепленный водитель врезался в припаркованные авто во Владивостоке

Фото: avtopatrul_info

Во Владивостоке солнце стало причиной ДТП на ул. Жигура, 30. По словам водителя «Хонды», во время движения его ослепило, и он вынужден был выкрутить руль. Такой маневр спровоцировал столкновение с двумя припаркованными у обочины машинами.

На момент ДТП в припаркованных автомобилях никого не было, о пострадавших не сообщается, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм avtopatrul_info.

Видео - avtopatrul_info.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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