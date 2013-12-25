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В Дальнегорске пешеход попал под колеса автомобиля прямо на «зебре»

Фото: avtopatrul_info

В Дальнегорске пешеход попал под колеса автомобиля прямо на пешеходном переходе.

Момент, когда человека сбивает машина, попал в объектив камеры наружного наблюдения. Пешеход не успел перейти дорогу, так как практически на полпути его сбил автомобиль. ДТП произошло в вечернее время на освещенной улице. Что стало причиной такой аварии, предстоит выяснить полицейским, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм avtopatrul_info.

Видео - avtopatrul_info.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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