В Дальнегорске пешеход попал под колеса автомобиля прямо на «зебре»
В Дальнегорске пешеход попал под колеса автомобиля прямо на пешеходном переходе.
Момент, когда человека сбивает машина, попал в объектив камеры наружного наблюдения. Пешеход не успел перейти дорогу, так как практически на полпути его сбил автомобиль. ДТП произошло в вечернее время на освещенной улице. Что стало причиной такой аварии, предстоит выяснить полицейским, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм avtopatrul_info.
Видео - avtopatrul_info.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.02.2018 Во Владивостоке маленький пешеход попал под колеса автомобиля
-
27.07.2016 Поджигатель автомобиля в Уссурийске попал в объектив камеры наружного наблюдения
-
09.10.2015 В ДТП в районе Окатовой погиб пешеход
-
07.11.2014 Пешеход, перебегая дорогу на Олега Кошевого, попал под колеса автомобиля
-
11.03.2014 В Приморье пешеход погиб под колесами автомобиля
-
25.12.2013 8-летний ребенок попал под колеса автомобиля в Приморье
Добавить комментарий