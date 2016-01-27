Родник неизвестного происхождения обнаружили жители домов в микрорайоне бухты Патрокл во Владивостоке. Люди добиваются от чиновников, чтобы течь устранили, но пока безрезультатно. С наступлением зимы поток воды превращается в лед и опасен для прохожих и автомобилистов.

Председатель совета жильцов одной из новостроек вот уже год ведет переписку с различными ведомствами. Из его окна хорошо видно, как из-под фундамента жилого дома реки текут.

Виталий Гречанюк, житель микрорайона в бухте Патрокл, председатель домового совета: «У нас вот внезапно возник родник между домами. Ну, вот мы находимся в переписке, и вот уже скоро год, и пока мы не можем найти источник этого родника. Потому что по одной из версий, это родник, а по другой — водопроводная вода».

Этим «вешним водам» жители домов уже название дали — ручей Стабильности. Летом он не вызывает таких проблем, как зимой.

Виталий Карпеченко, житель микрорайона: «Оно превращается в огромные ледовые горы. Здесь машины заносит. Я не знаю даже, к кому относится этот ручей. Никто не признается и все молчат».

Жители домов пытались самостоятельно отыскать источник ручья — он теряется наверху, на сопке. В ее недрах обанкротившийся «Дальспецстрой» в свое время проложил ливневку, а водоканал — свои трубы.

- За тем, как бежит ручей, течет ручей жители этого микрорайона будут наблюдать уже вторую зиму. Они ведут переписку с городской администрацией, управляющей компанией, водоканалом и застройщиком. Но вопрос остается открытым — ручей по-прежнему ничей.

Ответ приморского водоканала: «На водопроводных сетях в районе ул. Сочинской, 5 и 7 течей не обнаружено».

Ответ одного из застройщиков: «Причиной проблем является «верховодка» — безнапорные подземные воды, возникшие в связи с неосвоением земельных участков, расположенных выше».

Уже год письма по разным ведомствам летят. И, наконец, после запроса нашей программы к «мокрому вопросу» подключается администрация города:

- Причину течи пока не установили. В связи с этим до 5 декабря на место прибудет комиссионная проверка из специалистов администрации города и различных ведомств. Об итогах проверки проинформируем.

А пока жильцы домов готовятся к внеплановым работам. С ледорубом в руках — на борьбу с ледниковым периодом на Сочинской.

Лариса Мандрыгина, сотрудник продуктового магазина: «Ни разу не наблюдала, чтобы этим занимались городские службы. Местные жители сами что-то делают. Но у всех дети и никому не хочется в травме стоять в очереди».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]