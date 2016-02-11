Жительница Приморья горько пожалела о романтическом вечере со своим знакомым

Жительница Артема сообщила в держурную часть полиции, что у нее угнали автомобиль марки "Тойота Виста". Машина была припаркована на придомовой территории, расположенной по улице Кирова. Сумму причиненного ущерба потерпевшая оценила в 200 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, полицейские установили, что накануне в гостях у потерпевшей находился знакомый. После его ухода женщина обнаружила пропажу ключей от автомобиля.

По подозрению в совершении автоугона 32-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Свой проступок мужчина объяснил тем, что хотел покататься.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Транспортное средство изъято и возвращено законной владелице.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]