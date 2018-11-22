Во Владивостоке автобус с детьми врезался в подпорную стену

Несколько минут назад автобус с детьми на повороте с Гоголя на Суханова врезался в подпорную стену в районе Фуникулера. На место происшествия прибыли полицейские и пожарная машина. Корреспондент "Вести:Приморье" оказался первым на месте происшествия.

В автобусе находились 18 детей и девять взрослых, которые приехали во Владивосток из Уссурийска для участия в танцевальном конкурсе.

В результате происшествия никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]