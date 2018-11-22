Во Владивостоке автобус с детьми врезался в подпорную стену
Несколько минут назад автобус с детьми на повороте с Гоголя на Суханова врезался в подпорную стену в районе Фуникулера. На место происшествия прибыли полицейские и пожарная машина. Корреспондент "Вести:Приморье" оказался первым на месте происшествия.
В автобусе находились 18 детей и девять взрослых, которые приехали во Владивосток из Уссурийска для участия в танцевальном конкурсе.
В результате происшествия никто не пострадал.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.04.2017 В районе Сосновой Пади в Приморье грузовик врезался в пассажирский автобус
-
09.07.2016 Во Владивостоке на Гайдамаке автомобиль врезался в подпорную стену и перевернулся
-
27.02.2016 Во Владивостоке Тойота «взлетела» на подпорную стену
-
30.11.2015 Во Владивостоке невнимательная автомобилистка повесила машину на подпорную стену
-
20.09.2015 Пассажирский автобус врезался в автомойку во Владивостоке
-
05.05.2015 На Фрегате рейсовый автобус скатился с остановки и врезался в малолитражку
Добавить комментарий