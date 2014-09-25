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Видео про лесного кота стало хитом в Youtube

Видеоролик "«Думали,что домашний»: В Приморье спасли краснокнижного лесного кота" на Youtube-канале "Вести:Приморье" посмотрели уже более 1 миллиона 300 тысяч телезрителей. Это один из лучших показателей интернет-просмотров в истории приморского телевидения.

Телевизионный сюжет Виктории Шандыбиной о том, как в Хорольском районе Приморья спасли дальневосточного лесного кота вышел в эфире "Вести:Приморье" в начале августа 2018 года.

Трогательная история от "Вести:Приморье" покорила миллионы теле- и интернет- зрителей: "Двухнедельного дальневосточного лесного котенка нашли умирающим от голода у трассы в Хорольском районе. Он питался одной травой, а потому уже был крайне истощен. На удачу у дороги остановились люди, они-то и забрали малыша, точнее, малышку домой и дали ей кличку Забава. Кормили из бутылочки, а когда котенок подрос, заметили, что найденыш отличается от привычных домашних любимцев."

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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