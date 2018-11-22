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Спасатели помогли детям выбраться из заблокированного автобуса во Владивостоке

Спасатели помогли детям выбраться из заблокированного автобуса во Владивостоке

21 ноября в 09.40 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Автобус с детьми, следовавший из Уссурийска во Владивосток, оказался заблокированным в районе остановки городского транспорта «Фуникулёр». Покинуть автобус самостоятельно пассажиры не могли из-за заблокированных дверей.

Прибывшие к указанному месту (в 09.52 ) пожарные и спасатели выдавили лобовое стекло и по приставленной лестнице эвакуировали 17 детей и 15 взрослых из автобуса. Далее спасатели доставили пассажиров до места назначения.

Силы и средства: 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

Фото - пресс-служба приморского МЧС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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