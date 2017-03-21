«Вести: Приморье. Интервью»: Мария Сердюк: «История для Приморского края — исключительно важный предмет»
«Вести: Приморье. Интервью» с Марией Сердюк, доктором исторических наук.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.06.2018 "Приморье - территория дружбы": Интервью с Анатолием Старцевым доктором исторических наук, главным научным сотрудником института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.
-
23.05.2018 «Вести: Приморье. Интервью»: Елена Гаффорова: Мы должны решить проблему качества образования
-
06.04.2018 Первый в мире водитель лунохода в программе "Вести:Приморье.Интервью"
-
15.03.2018 «Вести: Приморье. Интервью»: Возможно, в числе Пи закодирована вся история человечества
-
25.01.2018 "Вести: Приморье. Интервью" с Екатериной Елисеевой: новинки фармакологии
-
21.03.2017 «Вести: Приморье. Интервью» с Екатериной Елисеевой. Ответы на вопросы телезрителей
Добавить комментарий