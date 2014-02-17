Жители Приморья и Москвы организовали незаконный въезд иностранцев в Россию

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор местной жительнице. Она признана виновной в организация незаконного въезда в Россию иностранцев. Подсудимая входила в организованную группу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, житель г. Москвы и житель Приморского края (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) создали преступную группу, которая за деньги организовывала незаконный въезд на территорию России иностранных граждан. В состав группы также вошла фигурантка по настоящему делу.

Злоумышленники, используя заранее приобретенные документы и печати фиктивных фирм, от имени указанных компаний изготавливали поддельные гарантийные письма об обязательствах по приему иностранных граждан, обеспечивая им въезд на территорию Российской Федерации.

За оказанные услуги члены организованной группы получали от иностранцев вознаграждение, размер которого варьировался от 5,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

В результате таких действий в период с декабря 2015 по июль 2017 на территорию России незаконно въехало свыше 600 иностранных граждан, основной целью въезда для которых являлось осуществление трудовой деятельности.

Преступные действия участников организованной группы выявлены и пресечены региональным управлением ФСБ России по Приморскому краю.

В ходе расследования обвиняемая вину в содеянном признала, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого были выполнены ею в полном объеме.

Суд назначил подсудимой наказание (с учетом смягчающих обстоятельств) в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]