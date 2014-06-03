Новый командующий Восточным военным округом проинспектировал воинские части в Приморье

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Геннадий Жидко в четверг проинспектировал соединения и воинские части округа в Приморском крае, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

Командующий посетил объекты мотострелкового соединения, а также проверил организацию боевой подготовки и быта военнослужащих.

Также Геннадий Жидко проверил готовность полигона "Сергеевский" к началу нового учебного года, в частности, осмотрел директрисы (направления, прямые линии, по которым измеряется дальность) для стрельбы зенитных установок, артиллерии, танков, боевых машин пехоты, проверил готовность инженерного городка и РХБ защиты.

Он проинспектировал авиационные воинские части, в частности штурмовой и вертолетный авиаполки.

При проверке полка армейской авиации генерал-лейтенант Геннадий Жидко осмотрел тренажерный комплекс для подготовки летного состава.

Командующий, как сообщает пресс-служба ВВО, также заслушал доклад временно исполняющего обязанности командующего Приморским общевойсковым объединением генерал-майора Сергея Ныркова о положении дел.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]