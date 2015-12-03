В Приморье отменены 11 рейсов междугородних автобусов
Сегодня, 22 ноября, отменены рейсы автобусов из Владивостока в Арсеньев, Спасск и Дальнегорск. Автобусы также не пойдут из Уссурийска в Арсеньев и Спасск, из Спасска во Владивосток, из Камня-Рыболова во Владивосток, из Арсеньева в Уссурийск, из Покровки в Константиновку и Липовцы.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, отменены следующие рейсы:
от автовокзала Владивостока:
№ 520 Владивосток – Арсеньев, 21:00;
от автовокзала Уссурийска:
№ 502 Спасск – Владивосток, 12:36;
№ 559 Уссурийск – Арсеньев, 12:50;
№ 550 Уссурийск – Спасск, 14:00;
№ 514 Камень-Рыболов – Владивосток, 14:45;
№ 502 Владивосток – Спасск, 15:15;
№ 502 Владивосток – Спасск, 18:20;
№ 503 Владивосток – Дальнегорск, 20:00;
от автовокзала Арсеньева:
№ 559 Арсеньев – Уссурийск, 17:10;
от автовокзала Покровка (развилка):
№ 110 Покровка – Константиновка, 11:35;
№ 103 Покровка – Липовцы, 13:50.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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