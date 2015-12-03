В Приморье отменены 11 рейсов междугородних автобусов

Сегодня, 22 ноября, отменены рейсы автобусов из Владивостока в Арсеньев, Спасск и Дальнегорск. Автобусы также не пойдут из Уссурийска в Арсеньев и Спасск, из Спасска во Владивосток, из Камня-Рыболова во Владивосток, из Арсеньева в Уссурийск, из Покровки в Константиновку и Липовцы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, отменены следующие рейсы:

от автовокзала Владивостока:

№ 520 Владивосток – Арсеньев, 21:00;

от автовокзала Уссурийска:

№ 502 Спасск – Владивосток, 12:36;

№ 559 Уссурийск – Арсеньев, 12:50;

№ 550 Уссурийск – Спасск, 14:00;

№ 514 Камень-Рыболов – Владивосток, 14:45;

№ 502 Владивосток – Спасск, 15:15;

№ 502 Владивосток – Спасск, 18:20;

№ 503 Владивосток – Дальнегорск, 20:00;

от автовокзала Арсеньева:

№ 559 Арсеньев – Уссурийск, 17:10;

от автовокзала Покровка (развилка):

№ 110 Покровка – Константиновка, 11:35;

№ 103 Покровка – Липовцы, 13:50.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]