Жительница Владивостока убила собственного отца из-за бытового конфликта
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего собственного отца. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, преступление совершено фигуранткой в квартире по ул. Шепеткова, где она проживала со своим престарелым отцом 1938 г.р.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения из-за конфликта, возникшего на бытовой почве, она нанесла отцу семь ударов ножом. В результате мужчина умер.
После случившегося женщина обратилась к своему знакомому с просьбой обеспечить ей алиби и сообщить сотрудникам правоохранительных органов, что в момент убийства она находилась у него в гостях, однако мужчина ответил отказом.
В дальнейшем фигурантка добровольно сообщила о совершенном преступлении и написала явку с повинной.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.11.2016 В Октябрьском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего отца
-
14.08.2018 Женщина связала, а потом задушила своего сожителя
-
21.08.2018 Жительница Владивостока ограбила своего гостя
-
19.10.2018 Ревность стала причиной убийства в Приморье
-
06.11.2018 Приморец забил до смерти своего отца-инвалида
-
27.02.2014 Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело об убийстве с последующим расчленением тела жертвы
Добавить комментарий