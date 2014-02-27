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Жительница Владивостока убила собственного отца из-за бытового конфликта

Жительница Владивостока убила собственного отца из-за бытового конфликта

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего собственного отца. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено фигуранткой в квартире по ул. Шепеткова, где она проживала со своим престарелым отцом 1938 г.р.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения из-за конфликта, возникшего на бытовой почве, она нанесла отцу семь ударов ножом. В результате мужчина умер.

После случившегося женщина обратилась к своему знакомому с просьбой обеспечить ей алиби и сообщить сотрудникам правоохранительных органов, что в момент убийства она находилась у него в гостях, однако мужчина ответил отказом.

В дальнейшем фигурантка добровольно сообщила о совершенном преступлении и написала явку с повинной.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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