Во Владивостоке узбек обокрал водителя такси

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение от водителя такси, о том что неизвестный его ограбил. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что потерпевший, прибыв на заявку, в районе улицы Днепровской, вышел из автомобиля чтобы закрыть дверь багажника. В этот момент пассажир такси открыто похитил мобильный телефон, деньги, которые остались в салоне автомобиля, и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали 21 – летнего уроженца Республики Узбекистан.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания и сознался в совершении другого преступления - кражи. Как выяснилось, мужчина так же вызвал такси и, используя невнимательность водителя, похитил его имущество.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества) и частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция предлагает всем, кто пострадал от действий подозреваемого, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку: г. Владивосток, ул. Овчинникова, 30, либо по телефону: 89089950778.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]