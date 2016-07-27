Во Владивостоке узбек обокрал водителя такси
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение от водителя такси, о том что неизвестный его ограбил. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что потерпевший, прибыв на заявку, в районе улицы Днепровской, вышел из автомобиля чтобы закрыть дверь багажника. В этот момент пассажир такси открыто похитил мобильный телефон, деньги, которые остались в салоне автомобиля, и скрылся в неизвестном направлении.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали 21 – летнего уроженца Республики Узбекистан.
В отделе полиции задержанный дал признательные показания и сознался в совершении другого преступления - кражи. Как выяснилось, мужчина так же вызвал такси и, используя невнимательность водителя, похитил его имущество.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества) и частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полиция предлагает всем, кто пострадал от действий подозреваемого, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку: г. Владивосток, ул. Овчинникова, 30, либо по телефону: 89089950778.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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