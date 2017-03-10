На пожаре площадью 250 кв. м в гаражном боксе в Находке пострадал человек

22 ноября в 09.31 в пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о том, что на улице Некрасова горит двухэтажный гаражный бокс.

Уже через 4 минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты. В 10.30 пожар был локализован, в 12.00 — ликвидировано открытое горение. Общая площадь возгорания составила 250 кв. м, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.

В настоящее время идет проливка конструкций и осмотр места происшествия. На пожаре работают 24 человека личного состава и 5 единиц техники.

В результате пожара пострадал один человек. Огнеборцы передали мужчину врачам скорой медицинской помощи.

Фото - пресс-служба приморского МЧС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]