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Более 50 тонн куриного фарша с сальмонеллой обнаружили в Приморье

Более 50 тонн куриного фарша с сальмонеллой обнаружили в Приморье

Фото: Zoonoz.ru

Лаборатория Россельхознадзора выявила бактерии сальмонеллы в крупной партии куриного фарша. При исследовании крупной партии куриного фарша весом более 56 тонн специалисты обнаружили опасные бактерии – сальмонеллы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, в ходе лабораторных испытаний в полуфабрикате из мяса кур обнаружены бактерии сальмонеллы группы D. Это является грубым нарушением Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

Продукцию для проведения лабораторного контроля сдал ее собственник  для определения качества и безопасности.

Отметим, бактерия может вызывать инфекционное заболевание пищеварительной системы, сопровождающееся выраженной интоксикацией. Наиболее опасными в плане сальмонеллеза являются термически плохо обработанные яйца, молочные и мясные продукты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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