Более 50 тонн куриного фарша с сальмонеллой обнаружили в Приморье
Лаборатория Россельхознадзора выявила бактерии сальмонеллы в крупной партии куриного фарша. При исследовании крупной партии куриного фарша весом более 56 тонн специалисты обнаружили опасные бактерии – сальмонеллы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Так, в ходе лабораторных испытаний в полуфабрикате из мяса кур обнаружены бактерии сальмонеллы группы D. Это является грубым нарушением Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».
Продукцию для проведения лабораторного контроля сдал ее собственник для определения качества и безопасности.
Отметим, бактерия может вызывать инфекционное заболевание пищеварительной системы, сопровождающееся выраженной интоксикацией. Наиболее опасными в плане сальмонеллеза являются термически плохо обработанные яйца, молочные и мясные продукты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.11.2017 Турецкая курица с антибиотиками не попала на столы приморцев
-
02.06.2016 Россельхознадзор обнаружил в Приморье 44 тоны опасного рыбного фарша из Японии
-
14.12.2015 В крупной партии индийской буйволятины, прибывшей в Приморье, обнаружена кишечная палочка
-
14.08.2014 Сигнал об опасном курином мясе оказался ложным
-
13.08.2014 Британцы поставили во Владивосток смертельно опасную партию куриного мяса
-
21.11.2013 В Приморье предотвращена поставка 13 тонн зараженного кишечной палочкой сушеного кальмара
Добавить комментарий