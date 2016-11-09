Анонс на 23 ноября
23 ноября в 14.00 во Владивостоке (ул. Тигровая, 30, лекционный зал, 11 этаж) состоится презентация I зимних международных спортивных игр «Дети Азии».
23 ноября с 14.00 до 17.00 во Владивостоке в МФЦ № 5 (Партизанский проспект, д. 28а) можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ/СПИД.
23 ноября во Владивостоке состоится форум по торгово-экономическому сотрудничеству «Китай (провинции Хэйлунцзян и Гуандун) – Россия (Приморский край)». В 9.30 – начало регистрации участников; в 10.00 – церемония открытия форума.
23 ноября в г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена» - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Динамо-Минск». Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
23 ноября в г. Иркутск - матч БК «Иркут» – БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.
23-25 ноября в г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а) - Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону "Серебряный волан" Дальний Восток и Сибирь. Открытие 23 ноября в 16.00. 24 и 25 ноября начало в 10.00.
23 ноября - Черная пятница.
23 ноября - Всемирный день отказа от покупок.
23 ноября - Международный день акварели.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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