Огонь зимней Универсиады пронесут в субботу по улицам Владивостока
24 ноября столица Приморья встретит огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады. Владивосток стал единственным городом Дальнего Востока, где пройдет спортивное мероприятие такого масштаба.
Торжественная церемония открытия эстафеты состоится в 11 часов напротив кинотеатра «Уссури».
Как сообщили в администрации Владивостока, факелоносцами станут 25 жителей Приморья, добившихся выдающихся результатов в спорте, культуре, образовании и науке, общественной деятельности и других сферах. Они пронесут огонь студенческих игр по центральным улицам Владивостока и территории кампуса Дальневосточного федерального университета, где в 14:30 будет зажжена чаша огня Универсиады. Совместно факелоносцы преодолеют более шести километров.
Эстафета огня зимней Универсиады-2019 стартовала в итальянском Турине 20 сентября в рамках Всемирного дня студенческого спорта. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР).
На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани и Екатеринбурге. Всего в маршруте федерального этапа эстафеты огня – 30 крупных городов страны.
Из Владивостока огонь Универсиады-2019 отправится в Иркутск, после – в города Красноярского края. Закончится эстафета 1 марта в Красноярске, где со 2 по 12 марта и пройдет Универсиада-2019. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом, шорт-треке.
Владивосток уже встречал огонь Универсиады в 2013 году. Тогда факел преодолел 14,5 километров – от кампуса ДВФУ на острове Русский до Приморской сцены Мариинского театра у основания Золотого моста.
Для справки
Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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