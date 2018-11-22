Водители большегрузов жалуются на работу погранперехода «Марково» в Приморье

Пограничный пункт пропуска «Марково», который соединяет одноименный поселок в Лесозаводском районе и китайский город Хулинь, ежедневно собирает большегрузные автомобили у своих ворот. По словам перевозчиков, тут и живут, и оставляют прицепы с грузом. В день проезжает не более 10 машин, а еще десятки ждут своей очереди по несколько дней, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Ситуация следующая: у пограничного перехода в селе Марково Лесозаводского района пропускная способность очень маленькая, – говорит перевозчик Василий. – По несколько машин впускают и выпускают. По несколько дней не могут попасть и выбраться оттуда. Раньше времени закрываются. Дело было в понедельник: вместо 18 часов закрылись в 16:15».

На видео китайская сторона пуста – никаких очередей нет. С российской стороны картина другая − по два десятка фур у обеих обочин. Говорят, приезжают сюда – оставляют телеги и уезжают. Или живут в машинах, ожидая пропуска. По словам перевозчиков, в день проходит не больше десятка машин, но обычно даже меньше.

Как пояснили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, большая очередь связана с тем, что сейчас из России активно вывозят сою, а движение из-за узкой проезжей части возможно только реверсивное − или на въезд, или на выезд. О прекращении работы перехода до указанного времени пограничникам неизвестно: по их информации, 19 ноября пункт работал в штатном режиме.

В пресс-службе Уссурийской таможни, в ведении которой и находится автомобильный пункт пропуска «Марково», сообщили, что его пропускная способность составляет один автобус и 21 грузовой автомобиль. Работает погранпереход пять дней в неделю с 10:00 до 18:00, кроме праздничных дней в России и Китае.

«Указанная пропускная способность ДАПП "Марково" обусловлена в первую очередь несоответствием обустройства пункта пропуска требованиям к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля, пограничного и иных видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 688, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2007 № 930 и приказом ФТС России от 31.10.2008 № 1349. Фактически данная пропускная способность является максимально возможной для обеспечения проведения всех видов контроля без снижения их эффективности и качества», – констатируют таможенные органы.

При этом 19 ноября была зафиксирована самая большая очередь фур на выезд с российской стороны, таможня оформила 20 грузовиков (12 на въезд и восемь на выезд) и четыре пассажирских автобуса (два на выезд и два на въезд).

Вопросы к погранпереходам на российско-китайской границе возникали не раз. Пограничные переходы «Краскино» и «Пограничный», например, должны были реконструировать много лет назад − еще в 2014 году объявили о масштабном ремонте и увеличении пропускной способности. Однако по сей день никаких работ не проводится. По информации департамента туризма Приморского края, пограничные переходы в Приморье давно уже достигли пика своей пропускной способности. Здесь регулярно собираются пробки, поскольку машин приезжает гораздо больше, чем российская сторона может пропустить.

Напомним, с 2016 года Федеральное государственное казенное учреждение «Росгранстрой», которое занимается обустройством пунктов пропуска, было переподчинено Министерству транспорта в связи с ликвидацией Федерального агентства «Росграница». «Росграницу» ликвидировали из-за многочисленных претензий к ее работе и громких скандалов, связанных с хищениями средств. В Приморье данные события известны по делу о хищении 1,2 млрд рублей, выделенных на строительство международного автомобильного пункта пропуска «Пограничный».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]